Путин назначит переговорщика по Украине в зависимости от выбора США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ключевых аспектах российско-американских переговоров, пишет телеграм-канал «RT на русском».

Песков заявил, что Россия назначит своего представителя для переговоров по Украине только после того, как США определят своего кандидата.

Песков отметил, что на встрече в Саудовской Аравии Россия и США в первую очередь обсуждали двусторонние отношения. Участие Мединского в переговорах по Украине зависит от решения Путина.

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Возможная встреча Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля или позже, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, для этого требуется тщательная подготовка.