Понедельник, 31 июля, 2023
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Психологи России выступили против сайтов знакомств

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Фото: Pxhere

Как утверждают специалисты, знакомства в сети чреваты психотравмами, а потому наилучшим решением будет запретить такие сайты и приложения.

По словам специалистов, в приложениях для знакомств много аферистов и мошенников, попадаясь на которых девушки больше не хотят строить отношения: «Ко мне на консультации часто приходят девочки после неудачных знакомств в интернете, которые их травмировали. Они не хотят дальше общаться, строить отношения», — рассказала психолог и бизнес-коуч Алена Ходош корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Ходош, в России необходим специальный орган, который будет контролировать запрет подобных сервисов.

Согласился с таким мнением и пихолог Александр Коридзе. Он отметил, что при знакомстве в реальной жизни проще понять, подходит тебе человек или нет, и насколько честны его намерения: «С психологической точки зрения, сайты знакомств негативно влияют на человека: у него создается ложное впечатление, что он слишком востребован, либо не востребован никем. Таким образом, ценность человека и человеческих отношений снижается. У одних самооценка падает, а у других наоборот — завышается», — добавил Коридзе.

Однако есть и те, кому сервисы знакомств придутся по душе. Например, тем людям, у кого нет времени на оффлайн-знакомства, или тем, кому сложно делать первый шаг для общения с противоположным полом.

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