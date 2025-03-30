Психолог раскрыла истинные мотивы поведения Ефремова в суде

В беседе с aif.ru психолог Марианна Абравитова раскрыла скрытые черты личности Михаила Ефремова, которые он ярко продемонстрировал во время суда.

Около недели назад состоялось судебное заседание, на котором Михаил Ефремов заявил:

«Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда и не буду нарушать закон».

Реклама

Адвокат скандального артиста также пообещал, что его подзащитный больше не сядет за руль. Однако действительно ли Ефремов исправился, или это лишь хорошо разыгранная актерская сцена?

Алкоголизм — очень тяжелое заболевание

По словам Марианны Абравитовой, алкоголизм — это болезнь, от которой невозможно избавиться полностью.

«Как говорят в народе, бывших алкоголиков не бывает. Михаил Ефремов — хронический алкоголик. Оказавшись на свободе после пяти лет заключения, ему будет сложно устоять перед соблазнами. Он — человек гиперэмоциональный, как и многие артисты. Когда он выйдет на свободу, рядом с ним должен быть адекватный человек, который сможет взять над ним некое шефство. В одиночку, снова окунувшись в атмосферу славы, он может не справиться.

Более того, я предвосхищаю, что после освобождения мы увидим новый всплеск его популярности — он снова начнет играть в театре и сниматься в кино. Это неизбежно. Но удержаться от прежнего образа жизни, в котором алкоголь занимал значительное место, будет крайне сложно», — отмечает психолог.

По мнению Абравитовой, Михаилу Ефремову нужна поддержка — человек, который станет для него своего рода «немым укором».

«Если рядом с ним не будет такого человека, я ясно вижу, что он не сможет удержаться на стабилизирующей точке без алкоголя», — подчеркивает специалист.

Заискивание и тревожность

Психолог отмечает, что, судя по речи Ефремова на суде, он по-прежнему обладает актерским мастерством, несмотря на годы в заключении. Однако тюремная среда все же оставила на нем свой отпечаток.

«Вся его речь на суде — это роль, которую он исполняет. Обратите внимание, как он говорит: с расстановкой, паузами, словно читает монолог Гамлета. Хотя он мог бы выбрать другую роль — искреннюю, чего я в его словах не увидела.

Я не услышала ни одного слова, сказанного от души. Единственные настоящие эмоции, которые были заметны, — страх в глазах, неуверенность, тревожность и заискивание», — говорит Абравитова.

Искусственность и подготовленность

Психолог также отмечает, что речь Ефремова была тщательно подготовлена, что делает ее неестественной.

«Это действительно была роль, а не слова живого человека, который откровенно делится своими чувствами.

Хотя он сказал все правильно — именно те слова, которые судьи должны были услышать, чтобы дать ему шанс на свободу, — но чтобы выйти на настоящую сцену, ему еще нужно время. Ему необходима реабилитация в реальной жизни. Пока что очевидно: он полностью пропитан атмосферой, в которой жил последние пять лет», — считает эксперт.

Втягивает за собой других

Еще одна особенность Михаила Ефремова — умение вовлекать в свою судьбу окружающих.

«На суде он выглядел, как невинная овечка, заявив, что сделал определенные поступки просто потому, что „увидел, как другие ребята звонят».

Таким образом, его вина становится не только его личной, но и коллективной: „Все же так делают“.

Этот момент показателен — мы видим, что Ефремов может легко „сдать“ тех, с кем провел годы за одним столом.

Мой прогноз таков: когда он выйдет на свободу, ему нужна будет твердая рука. Только в этом случае у него появится шанс справиться с жизнью без алкоголя и асоциального поведения.

Если же такой поддержки не будет, он, выйдя из „трюмы“, снова погрузится в прежнюю жизнь — и ему захочется наверстать упущенное», — подытожила Марианна Абравитова.