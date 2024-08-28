Пророчества Ванги: Что ждет человечество с 2025 по 2288 год?

Исследователи изучили предсказания знаменитой болгарской провидицы Ванги на период с 2025 по 2288 год и обнаружили множество удивительных фактов. Об этом пишет «Царьград».

По предсказаниям Ванги, уже в 2025 году мир столкнется с катастрофой, которая приведет к гибели населения Европы. Вполне возможно, что причиной этого станет применение ядерного оружия. Вследствие этого события, к 2033 году может произойти глобальное потепление и полное таяние ледников, что вызовет повышение уровня океанов. Тем не менее, человечество найдет способ выжить.

Далее, Ванга предсказывает, что к 2076 году на всей планете воцарится коммунизм, а к 2183 году люди создадут колонию на Марсе, которая превратится в мощную ядерную державу и обретет независимость.

Через 60 лет, по её словам, появятся новые расы людей, способных путешествовать во времени.

К 3797 году люди исчерпают все ресурсы Земли и будут вынуждены покинуть планету, чтобы переселиться в другое место. После их ухода Земля просуществует еще около 1500 лет, пока не наступит конец света, считала Ванга.