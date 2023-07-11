Прописка в квартире: права, последствия, нюансы

Прописку или, если выражаться юридическим языком, регистрацию человека по месту жительства достаточно часто называют пережитком советской эпохи. Правда, несмотря на гарантированную конституцией свободу передвижения, отсутствие такой адресной привязки и сейчас существенно может осложнить жизнь любому из нас. О возможностях и проблемах, с которыми сопряжены наличие и, соответственно, отсутствие регистрации по месту жительства, пойдет речь в статье.

Очень нужный адрес

Начнём с того, что без прописки сложно устроиться на работу, получить оперативную и квалифицированную медицинскую помощь, определить ребёнка в школу или детский сад, оформить загранпаспорт, пенсионное удостоверение или водительские права. Гражданина без регистрации могут не поставить на учёт в паспортный стол и управление федеральной миграционной службы, что актуально, прежде всего, для иностранцев.

Если у человека нет прописки, то он не сможет проголосовать на выборах, едва ли получит банковский кредит на выгодных условиях, лишится права заключать договора и сделки и стать индивидуальным предпринимателем. Серьёзные трудности могут возникнуть при аренде автомобиля и найме жилья.

Предъявите документы…

Чтобы получить прописку по новому адресу, необходимо подать документы онлайн через портал Госуслуг, либо лично обратится в МФЦ по месту будущей регистрации или в управляющую компанию, если она выполняет функции паспортного стола. В пакет необходимых документов обычно входят паспорт гражданина, заявление с просьбой о регистрации (эта бумага может быть составлена и подписана также собственником квартиры, где собирается регистрироваться человек), свидетельство о праве собственности на квартиру, как основание для прописки или договор найма, согласие других собственников и всех совершеннолетних пользователей помещения, решение суда, если таковое имеется.

Бумагу или справку в электронном виде, подтверждающую снятие с предыдущего места прописки, предъявлять не надо.

Постоянную регистрацию можно оформить в квартирах, домах, а с 2019 года и на дачах, соответствующих требованиям СНиПов и СанПиНов и предназначенных для круглогодичного проживания. Временно прописаться гражданин имеет право не только в жилых помещениях, но и в гостиницах, медучреждениях, офисах и апартаментах.

Он к вам придёт навеки поселиться?

В России нет уголовной ответственности за отсутствие регистрации в паспорте. Но без этого штампа в любом населённом пункте страны можно находиться не более 90 дней. Если срок нарушен, предусмотрены штрафы: для Москвы и Санкт-Петербурга — от 3 до 5 тысяч рублей, для других населенных пунктов — от 2 до 3 тысяч.

Нередко возникают ситуации, когда собственник размышляет, прописать ли в своей квартире родственника или близкого человека. В таких случаях нужно помнить, что если через некоторое время захотите выписать зарегистрированного гражданина, то без его согласия сделать это будет сложно.

При рождении детей у прописанного он имеет законное право зарегистрировать их без согласия собственника жилья. После регистрации владелец не сможет даже по суду лишить прописанных несовершеннолетних крыши над головой, без возможности их переезда в другое не менее благоустроенное жильё.

При продаже квартиры необходимо выписать из неё всех проживающих, ведь новый владелец вряд ли приобретет жильё, которым имеют право пользоваться совершенно незнакомые люди. Правда, заключить договор купли-продажи без согласия прописанных тоже нельзя. Также нельзя выписать из квартиры бывшего супруга против его воли. Финальную точку в таких спорах обычно ставит суд.

Даже если регистрация временная, а её дают на срок от 3 месяцев до 5 лет, за этот период взаимоотношения хозяина квартиры и прописанных могут резко испортиться. Ужиться на одной жилплощади могут далеко не все, даже если речь идёт о близких родственниках.

Компромиссный вариант в таком случае — нотариально удостоверенный договор, где закрепляются права и обязанности собственника и зарегистрированного, а также основания для того, чтобы документ утратил силу. Но условия соглашения должны устраивать обе стороны.

Так что, прежде чем проявить отзывчивость и благородство, проанализируйте все за и против, чтобы не оказаться в скверной ситуации.