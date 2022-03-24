Пропавшую в Воркуте супружескую пару нашли убитой в гараже

Ночью 24 марта в гараже по улице Мира Воркуты обнаружили тела пропавших месяц назад супругов — 34-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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Трупы молодых найдены с признаками насильственной смерти. По факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

В настоящее время удалось установить личность подозреваемого в преступлении. Задержан ранее судимый мужчина 1979 года рождения.

«В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК.

Супруги пропали 20 февраля 2022 года. В поиске приняли участие более 130 человек: родные, друзья, добровольцы, сотрудники ОМВД, военнослужащие, поисковики ЛизаАлерт.