Пропавшая в День города 16-летняя девушка найдена убитой

В Железногорске найден труп 16-летней местной жительницы, пропавшей в День города. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 30 июля девушка вместе с подругами ушла на празднование Дня города. Ночью она покинула компанию, уйдя в неизвестном направлении. На следующий день, когда внучка не вернулась домой, её бабушка обратилась в полицию.

Труп подроста со следами насильственной смерти обнаружили на берегу озера в парке культуры и отдыха города Железногорска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается.