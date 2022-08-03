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Пропавшая в День города 16-летняя девушка найдена убитой

Фото: прокуратура Хакасии

В Железногорске найден труп 16-летней местной жительницы, пропавшей в День города. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 30 июля девушка вместе с подругами ушла на празднование Дня города. Ночью она покинула компанию, уйдя в неизвестном направлении. На следующий день, когда внучка не вернулась домой, её бабушка обратилась в полицию.

Труп подроста со следами насильственной смерти обнаружили на берегу озера в парке культуры и отдыха города Железногорска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается.

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