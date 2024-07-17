Высокопоставленный прокурор из Северной Осетии задержан по подозрению в изнасиловании подчиненной, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 2 июля. По словам девушки, он подмешал ей сильнодействующее вещество и час насиловал прямо в здании прокуратуры.

«Она потеряла контроль над телом, не могла сопротивляться и позвать на помощь», – говорится в публикации.

Утверждается, что злоумышленник – замруководителя отдела процессуального контроля Григорий Авакян.

По информации источников, на него возбудили дело по статье об изнасиловании. При этом, как утверждается, мужчина попытался откупиться и оставил в машине женщины миллион рублей. При этом он уволился из прокуратуры по собственному желанию.