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Вторник, 21 декабря, 2021
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Прокуратура выявила нарушения при согласовании документов на строительство дома на улице Щедрина Рязани

Александр Ильин

Рязанская прокуратура признала незаконным уведомление, выданное мэрией застройщикам дома на улице Щедрина, сообщается в группе «ВООПИиК Рязань» Вконтакте. 

В частности, прокуратура выявила нарушение федерального закона «Об объектах культурного наследия», в связи с чем и.о. заместителя главы Рязани Сергей Савин получил представление об устранении нарушений. 

Напомним, 15 декабря выданное на строительство 4-этажного дома на улице Щедрина Рязани уведомление было отменено

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Как рассказывали градозащитники, на улице Щедрина в сентябре на месте сгоревшего деревянного дома началась стройка. При этом работы шли без согласования с Инспекцией.

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