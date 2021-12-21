Прокуратура выявила нарушения при согласовании документов на строительство дома на улице Щедрина Рязани

Рязанская прокуратура признала незаконным уведомление, выданное мэрией застройщикам дома на улице Щедрина, сообщается в группе «ВООПИиК Рязань» Вконтакте.

В частности, прокуратура выявила нарушение федерального закона «Об объектах культурного наследия», в связи с чем и.о. заместителя главы Рязани Сергей Савин получил представление об устранении нарушений.

Напомним, 15 декабря выданное на строительство 4-этажного дома на улице Щедрина Рязани уведомление было отменено.

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Как рассказывали градозащитники, на улице Щедрина в сентябре на месте сгоревшего деревянного дома началась стройка. При этом работы шли без согласования с Инспекцией.