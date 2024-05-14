Прокуратура требует убрать свалку у Уржинского озера

Прокуратура Рязанского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании на территории Заборьевского сельского поселения.

Оказалось, что на участке, расположенном рядом с Уржинским озером, в нарушение закона действует несанкционированная свалка бытового мусора.

Прокурор района обратился в суд с иском, в котором потребовал признать бездействие должностных лиц администрации сельского поселения незаконным и обязать их принять меры по ликвидации свалки твёрдых коммунальных отходов.