Прокуратура проверила строительство дома за рязанским ЗАГСом

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Прокуратура Московского района проверила обращения рязанцев по факту законности строительства дома за ЗАГСом.

По результатам проверки, которую надзорный орган провёл вместе с Госжилинспекцией, установлены факты осуществления работ по монтажу арматурного каркаса фундаментной плиты до получения разрешения на строительство.

В итоге на застройщика наложили штраф в размере 250 тысяч рублей.

По информации, полученной редакцией от застройщика, в настоящее время строительство многоквартирного дома ведётся в рамках полученного разрешения на строительство с соблюдением действующего законодательства.