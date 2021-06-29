Прокуратура проверила строительство дома за рязанским ЗАГСом

Прокуратура Московского района проверила обращения рязанцев по факту законности строительства дома за ЗАГСом.
По результатам проверки, которую надзорный орган провёл вместе с Госжилинспекцией, установлены факты осуществления работ по монтажу арматурного каркаса фундаментной плиты до получения разрешения на строительство.
В итоге на застройщика наложили штраф в размере 250 тысяч рублей.
По информации, полученной редакцией от застройщика, в настоящее время строительство многоквартирного дома ведётся в рамках полученного разрешения на строительство с соблюдением действующего законодательства.