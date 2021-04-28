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Среда, 28 апреля, 2021
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Производство пищевых продуктов в Рязанской области выросло на 6,8%

7info
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В первом квартале 2021 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области произвели и реализовали пищевых продуктов на общую сумму 13,5 млрд. рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза. 

Индекс промышленного производства пищевых продуктов в регионе составил 106,8%.

Больше всего в регионе выросли объёмы выпуска мяса – в 2 раза, стоит отметить увеличение производства продовольствия в смежных категориях: мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – на 41%, мясных и мясорастительных консервов – на 7,4%, колбасных изделий – на 1,2%.

Значительный рост отмечен в производстве глюкозно-фруктозных сиропов – 47%, безалкогольных напитков – 37%, крахмальной патоки – 36%, сметаны – 29%, дрожжей прессованных – 26%.

Производство готовых пищевых продуктов увеличилось на 17,7%, кондитерских изделий – на 13,8%, рыбы и переработанных рыбных продуктов – на 10,9%, творога – на 8%, макаронных и аналогичных мучных изделий – на 7,8%.

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