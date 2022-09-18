Проезд Шабулина в Рязани реконструируют за 674 млн рублей

В Рязани объявлен тендер на реконструкцию проезда Шабулина. Информация появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Предмет контракта – подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение подрядных работ на участке от Северной окружной дороги до Московского шоссе. Заказчиком выступает Дирекция дорог Рязанской области.

Заявки принимаются до 30 сентября, а исполнитель должен определиться до 5 октября 2022 года.

Инженерно-техническое проектирование оценивается почти в 27 млн рублей, а строительные работы – более чем в 647 млн рублей. Таким образом, общая сумма контракта превышает 674 млн рублей.