Суббота, 3 августа, 2024

Проекты рязанской школы № 58 в числе победителей конкурса школьных музеев «История большой страны»

Автор: 7info

Опубликовано

Объявлены итоги Всероссийского конкурса межрегиональных проектов школьных музеев «История большой страны». Сразу два проекта школы № 58 города Рязани попали в число 50 лучших, сообщает страница учебного заведения ВКонтакте.

Авторы работ-победителей встретятся в октябре 2024 года в Москве на ежегодном Всероссийском съезде «Школьный музей Победы».

Жюри отметило проекты «Дорога Чести » и «Маленькая семья большой страны» в номинации «Совместные партнерские образовательные проекты школьного музея».

Авторы сообщения благодарят учеников: Ксению Дындикову, Сергея Золотарева, Ярослава Мырзака, Владимира Торяника, воспитанников и руководителей ДШВПО «Кадетские десантное братство» и школьного музейного историко-литературного театра «Живая Память», педагогов- наставников проектных работ: заместителя директора по воспитательной работе Дындикову Елену Викторовну, педагога-организатора Михееву Наталью Андреевну.

Особенная благодарность командам и наставникам школ-партнеров — Ореховой Надежде Михайловне, педагогу-организатору ГБОУ Школа № 201 города Москвы, Ковтун Светлане Юрьевне, директора ГБОУ Школа N 58 города Санкт-Петербурга и Баскаковой Ольге Анатольевне, советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ГБОУ Школа N 58 города Санкт-Петербурга.

На суд жюри представили свои работы более 2000 человек из 67 регионов России и Беларуси.

Проекты рязанской школы № 58 в числе победителей конкурса школьных музеев «История большой страны»
Проекты рязанской школы № 58 в числе победителей конкурса школьных музеев «История большой страны»
Проекты рязанской школы № 58 в числе победителей конкурса школьных музеев «История большой страны»
Проекты рязанской школы № 58 в числе победителей конкурса школьных музеев «История большой страны»

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