Проект Корпорации развития «Кадры для инвесторов» заходит в рязанские школы

Присмотреться к одной из востребованных сегодня на рынке труда профессий, задуматься о будущей карьере и целевом обучении – такую цель преследовали организаторы профориентационной встречи для учеников 8-9 классов школы №69, состоявшейся 30 января.

Игровым формам знакомства школьников с различными специальностями предшествовала презентация проекта «Кадры для инвесторов». В том числе партнеры проекта – представители семи рязанских ссузов в интерактивном формате познакомили ребят со своими направлениями подготовки. Школьники попробовали себя в роли медсестры, автомеханика, повара и мастеров других профессий. Настоящим открытием для учащихся стал формат целевого обучения – тема, по которой было задано максимальное количество вопросов.

«Кадры для инвесторов» – межведомственный проект, который Корпорация развития курирует с 2022 года. В его задачи входит организация условий для обеспечения инвесткомпаний кадрами, а перспективных студентов – рабочими местами по специальности еще на этапе учебы. В мероприятиях проекта задействованы все колледжи и техникумы, вузы Рязанской области, а также партнеры Корпорации – Центр занятости населения и Центр опережающей профподготовки, 18 региональных инвесткомпаний.

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Со старта проекта более 120 рязанских студентов прошли учебную и производственную практику в региональных инвесткомпаниях, порядка 500 старшеклассников и более 1000 студентов побывали на площадках инвесторов. Около 150 из них были трудоустроены на летние периоды. В общей сложности благодаря проектной работе закрыто 60 вакансий инвесткомпаний региона.