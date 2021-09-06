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Понедельник, 6 сентября, 2021
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Продажи сладостей за рубеж подскочили почти на 20%

Елена Лобанова
Продажи сладостей за рубеж подскочили почти на 20%

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Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021-го вырос в натуральном и денежном выражении. Объем поставок увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т. Сумма продаж — $709,5 млн, это плюс 19,3%. Объем экспорта сладостей превысил уровень аналогичного периода и допандемийного 2019 года. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Российские компании продавали за рубеж в основном шоколадные изделия. На их долю пришлось 47,7% или $338,6 млн. В натуральном выражении — 39,9% или 131,7 тыс. т. Поставки шоколадной продукции (в тоннах) выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов сладостей. Экспорт мучной продукции в первом полугодии 2021-го вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий (зефиры, мармелады и другое) также увеличились на 14,4% до 51,3 тыс. т.

География поставок представлена 94 странами, основными покупателями остаются государства ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, страны Средней Азии. Максимальная доля в общем объеме экспорта у Казахстана — 27%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Сладость бытия: продажи кондитерки за рубеж подскочили почти на 20%.

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