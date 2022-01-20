Приз зрительских симпатий рязанского Фестиваля ледовых скульптур вручили братьям Мистрюковым

В управлении культуры администрации Рязани 20 января состоялось подведение итогов прошедшего в рамках новогодних мероприятий «Фестиваля ледовых скульптур». Об этом сообщает официальная группа ведомства ВКонтакте.

В круглом столе приняли участие начальник управления культуры Евгения Власова, начальник управления общественных отношений аппарата администрации Мария Бобкова, главный художник управления градостроительства и архитектуры Екатерина Фадеева, представители Художественного совета, облархитектуры, общественности, и скульпторы, чьи работы стали предметом всеобщего внимания жителей и гостей города Рязани.

Все присутствующие отметили мастерство и талант участников, а также высокий уровень организации фестиваля.

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В торжественной обстановке был вручен приз зрительских симпатий (денежный сертификат от официального дилера Stihl магазина «Садово-парковая техника») неоднократным участникам и призерам фестивалей в России, Латвии, Германии и Франции — Владимиру и Юрию Мистрюковым. Свою скульптуру «3 рубля» братья Мистрюковы посвятили Иосифу Пятунину.

Награжденные являются воспитанниками Лысениной Раисы Алексеевны — Почетного члена Российской академии художеств, Заслуженного художника РФ Член-корреспондента Петровской академии наук и искусств. Она отметила, что без поддержки города данный Фестиваль не состоялся бы ни при каких условиях.

С учетом предложений жителей, сообщества скульпторов состоялось предметное обсуждение перспектив фестиваля. Из ближайших событий обсуждается его продолжение в рамках Масленицы. При этом материалом изготовления скульптур может стать традиционное сено.

По словам Юрия Мистрюкова, зрелищной формой при этом может стать динамическое сожжение масленичных фигур-скульптур, при котором меняется их форма.