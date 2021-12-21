Присяжные признали рязанца виновным в убийстве друга детства

Коллегия присяжных 21 декабря огласила обвинительный вердикт по делу об убийстве рязанца в посёлке Учхоз Стенькино Рязанского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 1 апреля 2020 года мужчина распивал спиртное вместе с товарищем, с которым они дружили с детства. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора.

Подсудимый схватил нож и ударил им приятеля в шею, повредив яремную вену. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте.

«Согласно единодушного решения присяжных заседателей подсудимый не заслуживает снисхождения за совершенное преступление», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Уточняется, что вопрос о мере наказания виновному будет разрешен судом в приговоре.