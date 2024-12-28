Принесёт ли Новый год долгожданное избавление? Индийский пророк-легенда дал россиянам чёткий ответ

Молодой индийский пророк Абигья Ананд приехал в Россию, чтобы озвучить прогноз для нашей страны на 2025 год. Своим видением будущего РФ Ананд поделился в эфире передачи “Прямой эфир” на России 1.

— Видим нисходящее созвездие Льва. Ещё у нас Юпитер — это хорошо для финансового будущего. Видим Марс на пороге, значит, будут проблемы, но не критичные, — заявил провидец, описывая астрологическую карту России на 2025 год.

Абигья Ананд обращает внимание: он предупредила россиян о непростом 2024 годе. Что касается 2025-го, жить людям в России наконец-то станет проще. А в 2026-м наступит долгожданное избавление от всех тех испытаний, которые выпали на долю нашим людям.

В ближайшем будущем серьёзных потрясений в стране не будет. Жизнь наша пока будет проходить в том формате, как шла последние несколько лет. Юный провидец советует всем сфокусироваться на работе, на семье и вкладывать силы в будущие поколения.

Абигья Ананд заверяет: уже совсем скоро Россия начнёт возвращаться к былой славе и величию. Настоящей сверхдержавой наша страна станет в течение двух десятилетий.