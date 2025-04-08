Мученицу Матрону Солунскую православная церковь вспоминает 9 апреля. В народном календаре этот день называют Матреной-Настовницей или «Наставницей», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Матрона Солунская жила в III–IV веках. Она — почитаемая христианская святая, известная своей твердостью духа и преданностью вере. По преданию, Матрона была рабыней у иудейки, которая пыталась заставить её принять иудаизм. Несмотря на жестокие издевательства и пытки, Матрона осталась верна христианству. Благодаря её крепкой вере и молитвам многие обратились ко Христу. Разгневанная госпожа приказала казнить Матрону. Её тело было тайно погребено христианами.

В этот день верующие посещают храмы и молятся святой Матроне о помощи в трудностях, укреплении веры и даровании терпения. Считается, что она помогает при болезнях и в укреплении семейных отношений. По народной традиции 9 апреля совершают добрые поступки, помогают нуждающимся и проявляют милосердие. Также в этот день принято печь пироги и угощать ими родных и знакомых, поминая святую Матрону и обращаясь к ней с молитвами.

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Народные приметы

Если чибис летает низко — к сухой погоде.

Прилет чаек предвещает скорый сход льда.

Утренний иней или туман — к урожайному году.

Если соловей запел на голых ветках — будет неурожай на фрукты.

Если петух поёт днём — в течение 2–3 дней начнутся осадки.

Нельзя ссориться — иначе долго не получится помириться.

Если опала третья часть хвои — через две недели начнёт таять река.

Плесень при таянии снега — к богатому урожаю грибов.

Нельзя ревновать супруга — в этот день нужно быть особенно ласковыми.

Остатки еды выбрасывать нельзя — иначе весь год будет голодным.

Птиц, вернувшихся с юга, нельзя обижать — иначе будет плохой урожай.

Обязательно надевают чистую одежду — и стараются, чтобы мысли и слова тоже были чистыми.

9 апреля окончательно отказываются от саней и пересаживаются на повозки.

Именины

Именины 9 апреля отмечают:

Александр, Иван, Макар, Павел, Эммануил, Ян, Матрёна.