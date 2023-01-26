Приём учеников в новую рязанскую школу № 76 начнётся с 1 февраля

Прием заявлений в новую школу № 76 имени Н. Н. Чумаковой, построенную в Кальном, начнется с 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Обучение в учебном заведении начнётся с четвёртой четверти. Родителей учеников ждут в центральном холле школы № 76 по следующему графику: 1 февраля (среда): 9.00-18.00; далее — понедельник: 16.00-19.00, четверг: 8.30-12.00, суббота: 9.00-13.00. С собой надо взять паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Для перевода в новую школу учеников школ № 8, 9/31, 15, 36, 50, 59, 72, 73 надо подать заявление в местную администрацию.

Перейти в новую кшолу смогут ученики 1-8 классов, остальные доучиваются в своих школах. С 1 июня можно подать заявление на обучение 1 сентября остальным, кроме 11-классников.