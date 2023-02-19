Воскресенье, 19 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Президент России назначил 6 судей в Рязанской области

На главнуюНовости Рязани
Education фото создан(а) Racool_studio - ru.freepik.com

В Рязанской области будут работать 6 новых судей. Указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Заместителем председателя Касимовского районного суда стала Татьяна Шитова.

Председателем Старожиловского районного суда назначен Александр Евдокимов.

Судьями Рязанского областного суда стали Юлия Крайнева и Анна Сафрошкина.

Судьёй Рязанского районного суда назначена Ольга Совцова, а судьёй Железнодорожного райсуда Рязани – Анастасия Гамзина.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации