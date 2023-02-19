Президент России назначил 6 судей в Рязанской области

В Рязанской области будут работать 6 новых судей. Указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Заместителем председателя Касимовского районного суда стала Татьяна Шитова.

Председателем Старожиловского районного суда назначен Александр Евдокимов.

Судьями Рязанского областного суда стали Юлия Крайнева и Анна Сафрошкина.

Судьёй Рязанского районного суда назначена Ольга Совцова, а судьёй Железнодорожного райсуда Рязани – Анастасия Гамзина.