Президент Польши назвал условие, при котором Россия победит на Украине

Российские военные могут победить на Украине в случае промедления западных стран в военных поставках для ВСУ. Об этом в интервью газете Le Figaro заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК.

Политик уверен, что победа российских войск случится, если Запад не отправит технику в ближайшие недели. При этом Дуда заявил, что не знает, где в таком случае остановится Путин.

Дуда также ответил на вопрос о мнении сторонников Республиканской партии США, которые готовы отдать часть территории Украины России в обмен на урегулирование конфликта. Дуда заявил, что это не правильно, решать судьбу страны должны сами украинцы, а если «кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою».