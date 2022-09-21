Президент объявил в России частичную мобилизацию

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в Российской Федерации. Глава государства заявил об этом 21 сентября в обращении на телеканале «Россия 24».

По словам российского лидера, Украина отказалась от мирного решения проблем Донбасса. Владимир Путин говорил о защите суверенитета целостности России.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, согласно указу президента, частичной мобилизации подлежат граждане Российской Федерации, состоящие в запасе. В первую очередь речь идёт о тех, кто проходил службу в Вооружённых силах России и имеет соответствующий опыт и специальности.