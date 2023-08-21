Пресс-служба РНПК прокомментировала хищение нефтепродуктов с предприятия

Службой безопасности АО «РНПК» при содействии правоохранительных органов пресечена деятельность группы лиц, которые подозреваются в хищении нефтепродуктов с территории предприятия. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В отношении задержанных, большая часть которых состоит из сотрудников подрядных организаций, возбуждено уголовное дело.

Служба безопасности РНПК уделяет особое внимание предупреждению противоправных действий и укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами в целях соблюдения законности и правопорядка.