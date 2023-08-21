В Рязани спецназ задержал похитителей нефтепродуктов

В Рязани сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Рязанской области, при силовой поддержке отряда спецназа Росгвардии пресекли деятельность преступной группы. Восемь рязанцев занимались хищениями дорогостоящего нефтепродукта с нефтеперерабатывающего предприятия в Рязани.

До задержания силовики выяснили: с предприятия периодически воруют по одной автоцистерне нефтепродукта. Хищениями занимаются сотрудники предприятия, руководители и работники одной из рязанских фирм, которая транспортирует нефтепродукты по всей стране.

По версии следствия, злоумышленники успели похитить 20 тонн нефтепродуктов стоимостью 2 миллиона рублей. Отпускающие нефтепродукты работники и руководители транспортной компании договорились о хищении, к делу привлекли водителей. Нефтепродукт вывозили по подложным документам.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Одного подозреваемого отправили под домашний арест, с остальных взяты подписки о невыезде.