Прекращено уголовное дело в отношении «рыбновского стрелка» Глебова

В понедельник, 23 сентября, было прекращено уголовное дело в отношении Александра Глебова. В СМИ его окрестили «рыбновским стрелком».

В пресс-службе Рязанского облсуда напомнили: мужчину обвиняли в совершении преступлений по нескольким статьям. Речь шла о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также об умышленном повреждении чужого имущества и незаконном хранении, перевозке, ношении боеприпасов и взрывчатых веществ. Подозреваемый Глебов 29 августа скончался в СИЗО.

Напомним, 6 декабря в деревне Высокое Рыбновского района Александр Глебов открыл огонь по сотрудникам полиции из охотничьего ружья. Один из полицейских получил смертельное ранение.