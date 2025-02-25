Представлен проект «Гончарной сказки Скопина»

В 2025 году в гончарной столице региона начнутся работы по реализации проекта «Гончарная сказка Скопина», ставшего в прошлом году победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62»

Задача проекта — отразить идентичность и историю местности, уходящую корнями в XII–XIII века.

По эскизам местных мастеров-керамистов разрабатывается аутентичная плитка для инкрустации в мощение, а также панно для навигационных стендов.

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Визитная карточка столицы керамики — художественно-этнический проект «Скопин — Красный угол России»—будет расположен напротив входа на стадион «Труд». Здесь установят концептуальные малые архитектурные формы.

«Гончарная сказка» предполагает создание прогулочного пешеходного пространства со стартовой точкой — парковочной зоной. Маршрут начнётся от улицы Карла Маркса и будет проходить по улице Ленина. Здесь установят скамьи со столиками, парклет, а пространство у стадиона объединит детско-спортивную зону с локацией для проведения досуговых и культурных мероприятий, включающей многофункциональную детскую площадку, теннисные столы, перголу, амфитеатр и летний кинотеатр.

Фото: t.me/jkxryazan