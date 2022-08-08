Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин провёл депутатский контроль на объектах в Шиловском районе

В Шиловском районе глава областной думы проинспектировал ход ремонтных работ на дороге Полтавка – Аделино – Мелихово. Местные жители ранее жаловались Павлу Малкову на критическое состояние дороги. Об этом сообщает сайт Рязанской областной думы.

Средства на ремонт были выделены оперативно, и работы начались. Школьный маршрут протяжённостью 6 километров должны привести в порядок до начала учебного года. На остальных 7 километрах планируется ямочный ремонт «картами» в следующем году.

Парламентарий также ознакомился с работами по благоустройству родника в деревне Сергиевка-2 Аделинского сельского поселения. На площадке возле родника выложили плитку, установили скамьи и беседку. Председатель Рязанской областной думы пообещал продолжать проверки качества работ и соблюдения сроков на объектах.