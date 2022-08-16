Татьяна Проводина

Предпринимателей Рязани приглашают поучаствовать в деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Скриншот из видео в паблике Объясняем Рязанская область ВКонтакте

Пятый деловой форум состоится 23 августа в ЦПКиО.

Основные вопросы, которые будут обсуждаться:

— выстраивание эффективных торгово-экономических отношений,

— особенности ведения переговоров,

— формирование логистических маршрутов,

— перспективные ниши для реализации товаров и многое другое.

Участниками мероприятия станут бизнесмены региона и иностранных государств, представители институтов поддержки бизнеса и органов власти, а также члены международных организаций. На форуме ждут гостей из Узбекистана, Армении, Китая, Индии, Беларуси, а также стран Латинской Америки.

Деловая программа форума завершится 24 августа в «Точке кипения». Там в бирже контактов примут участие представители иностранных компаний из Узбекистана, Беларуси и Армении. Об этом говорится в паблике Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Стать участником делового форума можно, заполнив анкету.

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