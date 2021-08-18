Пожарный из Рязани стал призёром Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

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Пожарный 1-й пожарно-спасательной части города Рязани сержант внутренней службы Максим Кузнецов занял 2-е место во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Торжественное открытие федерального этапа конкурса в номинации «Лучший пожарный» прошло 12 августа в режиме видеоконференцсвязи. Из-за коронавируса соревнования прошли дистанционно. Спортсмены записывали выступления на видео, после чего их просматривала судебная комиссия. Задачу участников усложняло то, что все 7 физических упражнений и написание теоретической части они должны были выполнить в один день.

В программе состязаний: подтягивание на перекладине, бег на 1000 метров, челночный бег 10х10 метров, надевание боевой одежды пожарного, вязка двойной спасательной петли с надеванием на спасаемого – манекен, подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, преодоление стометровой полосы с препятствиями.

За каждое задание конкурсантам начислялись баллы, за нарушения — вычитались.

В финальном этапе конкурса принимали участие 14 регионов: Крым, Мордовия, Тамбовская область, Башкортостан, Свердловская область, Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Челябинская, Воронежская, Рязанская, Калужская, Самарская, Московская область.

Несмотря на то, что Максим Кузнецов никогда не занимался профессиональным спортом, ему удалось добиться впечатляющих результатов.

— Работа не дает мне терять физическую форму, я постоянно сдаю зачеты и нормативы, кроме того, играю в сборной Главного управления по хоккею, — рассказал Максим.

Первое место занял Евгений Головлев, пожарный 66-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области. Третьим стал представитель Московской области Владимир Копылов, пожарный государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».