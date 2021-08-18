Пожарный из Рязани стал призёром Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Пожарный 1-й пожарно-спасательной части города Рязани сержант внутренней службы Максим Кузнецов занял 2-е место во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Торжественное открытие федерального этапа конкурса в номинации «Лучший пожарный» прошло 12 августа в режиме видеоконференцсвязи. Из-за коронавируса соревнования прошли дистанционно. Спортсмены записывали выступления на видео, после чего их просматривала судебная комиссия. Задачу участников усложняло то, что все 7 физических упражнений и написание теоретической части они должны были выполнить в один день.
В программе состязаний: подтягивание на перекладине, бег на 1000 метров, челночный бег 10х10 метров, надевание боевой одежды пожарного, вязка двойной спасательной петли с надеванием на спасаемого – манекен, подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, преодоление стометровой полосы с препятствиями.
За каждое задание конкурсантам начислялись баллы, за нарушения — вычитались.
В финальном этапе конкурса принимали участие 14 регионов: Крым, Мордовия, Тамбовская область, Башкортостан, Свердловская область, Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Челябинская, Воронежская, Рязанская, Калужская, Самарская, Московская область.
Несмотря на то, что Максим Кузнецов никогда не занимался профессиональным спортом, ему удалось добиться впечатляющих результатов.
Первое место занял Евгений Головлев, пожарный 66-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области. Третьим стал представитель Московской области Владимир Копылов, пожарный государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».