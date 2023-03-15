Среда, 15 марта, 2023
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Пожар произошёл в метро Екатеринбурга утром 15 марта

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Фото: МЧС

Утром 15 марта на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге произошёл пожар.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о задымлении на станции поступило в 06.59 по местному времени. Звенья газодымозащитной службы обнаружили очаг возгорания, находившийся в вентиляционной камере. Из-за короткого замыкания кабелей произошло возгорание на площади 1 погонный метр.

Пожар потушен. Эвакуированы 385 человек, из них 58 детей. Информация о пострадавших не поступала.

На месте ЧП находились 20 единиц пожарной техники, 48 человек личного состава.

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