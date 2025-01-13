Повышение стоимости проезда в 2025 году: с какого числа и на каких маршрутах

С начала 2025 года возросла оплата проезда в общественном транспорте города Рязани. С какого числа и на каких маршрутах вступят изменения, разберемся вместе с 7info.

В июне 2024 года перевозчики повысили стоимость проезда в маршрутках города до 36 рублей. Стоимость билета в автобусе и троллейбусе после введения изменений составляла 27 рублей при безналичном расчете и 29 рублей при оплате наличными. Не прошло и года, как Главное управление Региональной энергетической комиссии Рязанской области выпустило постановление на 2025 год о новых расценках проезда в общественном транспорте.

Согласно документу, стоимость проезда в городе Рязани в 2025 году в маршрутном такси возросла на 4 рубля, составила 40 рублей как за наличный, так и безналичный расчет.

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С 1 января 2025 года стоимость проезда повысилась на маршруте № 32М3.

С 10 января 2025 оплата повысилась на маршрутах № 30М3, № 41М2, № 42М2, № 49М2, 50М3, 66М2, 68М3, № 71М2, № 77М2.

С сегодняшнего дня, 13 января, проездной тариф подняли маршруты № 33М2, № 46М2, № 47М2, № 58М2, № 65М2, № 73аМ2, № 75М2, № 85аМ3, № 95М2, № 99М2.

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С завтрашнего дня, 14 января, стоимость проезда повысится в автобусах маршрута № 53М2.

С 15 января оплата в 40 рублей зафиксируется на маршрутах № 71бМ2, № 88М2.

С 23 января ожидается повышение проезда в маршрутках № 62М2.

С 24 января проезда повысится на маршруте № 73бМ2.

В 2025 году увеличилась стоимость проезда в автобусах и троллейбусах МУП города Рязани «УРТ». С 1 января она составила 31 рубль при безналичном расчете и 33 рубля при оплате наличными.

Уведомления о повышении стоимости проезда пока не получено от перевозчика, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту № 90М2.

Администрация Рязани отмечает, что коммерческие перевозчики определяют расценки на проезд самостоятельно.