Потерявший ногу боец вернулся на СВО на протезе

Боец из Алтайского края вернулся на СВО после тяжелого ранения. Его историю рассказал телеграм-канал «RT на русском».

Станислав с позывным Пират с первых дней спецоперации служил разведчиком-телефонистом. В апреле 2022 года его подразделение перебросили с Киевского на Харьковское направление. Во время обстрела рядом разорвалась мина — он потерял ногу.

После нескольких операций и длительного лечения Пират решил вернуться в зону боевых действий. Пока восстанавливался, прошел медицинские курсы. В 2023 году снова отправился на СВО — уже в качестве санитара. По его словам, протез не мешает выполнять задачи. Однажды он вытащил раненых бойцов из горящей БМП через люк.

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За мужество и самоотверженность мужчина награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Сейчас он на гражданке продолжает учёбу.