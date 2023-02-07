Посол России в Вене исключил вероятность переговоров РФ и Украины в Австрии

Нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве возможной площадки для проведения переговоров РФ и Украины. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.



Он напомнил, что в ходе недавнего визита на Украину президент Австрии Александер Ван дер Беллен подчеркнул, что в «политическом измерении» Вена ни в коем случае не нейтральна — пусть вооружений Украине не поставляет, но ни коим образом не будет препятствовать в этом другим.



«Поэтому нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве гипотетического посредника или возможной площадки для проведения переговоров», — отметил посол.



Дмитрий Любинский подчеркнул, что резкие антироссийские заявления и недавняя безосновательная высылка наших дипломатов из Вены — лишнее тому подтверждение.



«Вена сознательно продолжает сжигать мосты и разрушать наши некогда конструктивные взаимоотношения, по сути, не задумываясь о последствиях», — заключил дипломат.



Напомним, 2 февраля Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон-грата. Двое из них — члены постоянной миссии при ООН в Вене, еще двое — сотрудники российского посольства. В сообщении МИД европейской страны говорится, что они «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». МИД РФ прорабатывает ответ.



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