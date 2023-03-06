Посол РФ в Афганистане рассказал о ситуации с безопасностью в стране

За последние полгода, прошедшие с момента теракта у российского посольства в Кабуле, ситуация в стране изменилась лишь в худшую сторону. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«С сентября террористическое подполье, к сожалению, раздухарилось еще сильнее», — отметил он.

Примерами этого российский дипломат, в частности, назвал теракт у гостиницы, где останавливались китайцы, нападение на посла Пакистана, атаки на въездах в аэропорт и в афганский МИД. Месяцем ранее было нападение на посла Пакистана, а также нападение террористов в октябре на штаб-квартиру МВД, которая ранее считалась неприступной.

«Такого раньше не было. Так дерзко и вызывающе террористы себя не вели. И это только Кабул и только самые крупные теракты. По всей стране — нападения на мечети, школы, на блокпосты, на автобусы. Так что дела складываются не очень хорошо», — подчеркнул Дмитрий Жирнов.

При этом он отметил, что за последние полтора года после того, как к власти пришли талибы, так было не всегда, и в первое время талибам (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) удавалось сдерживать террористическое подполье.

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«Талибы — это реальность, поэтому мы работаем с ними»