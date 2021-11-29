После вмешательства прокуратуры в Астрахани отремонтировали здание Мариинской женской гимназии

В Астрахани объект культурного наследия «Бывший ансамбль зданий Мариинской женской гимназии», где сейчас располагается консерватория, очистили только после вмешательства прокуратуры региона, сообщает портал «AstrakhanFM».

Ранее в ведомстве провели проверку соблюдения законодательства об объектах культурного наследия, и выявили нарушения в здании Астраханской государственной консерватории: на стенах имелись нецензурные надписи, частично был разрушен карниз, в некоторых местах отвалилась штукатурка.

Прокуратура обратилась в суд и обязала консерваторию провести соответствующие работы.

В результате все нарушения устранили: фасад отремонтировали и очистили.