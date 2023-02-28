Посетителей Рязанского художественного музея ожидает встреча с трепетной, но строгой «Монахиней»

В рамках проекта «День шедевра» 7info продолжает знакомить читателей с удивительной коллекцией Рязанского художественного музея. На очереди — картина известного французского художника Филиппа де Шампеня «Монахиня», которая относится к началу XVII века.

Посетителей музея ждёт встреча с портретом кроткой девушки-монахини, вышедшим из-под пера известного мастера. В период написания портрета живописец обратился к янсенизму — одному из самых строгих движений католической церкви. А направило его к этому чудесное исцеление дочери в одном из монастырей.

Строгие каноны янсенизма, конечно же, нашли отражение в творчестве Филиппа де Шампеня и, в частности, в картине «Монахиня». Проявляются они в плоскостности изображения фигуры, в отказе от глубины фона.

Сама героиня будто бы вышла с полотен ранней французской живописи. Сосредоточенная в молитве, строгая, застывшая в твёрдой позе она словно обрела душевное спокойствие. В благостном состоянии монахини, благодаря мастерству художника, можно заметить трепет и хрупкость перед Господом.