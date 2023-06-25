Посещение Окского заповедника в Рязанской области станет платным

С 1 июля 2023 года за посещение территории Окского государственного заповедника с граждан будут взимать плату – 160 рублей с человека за одно посещение. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Новый порядок установлен соответствующим постановлением российского правительства от 13 июля и приказом директора Окского заповедника.

Посетить объекты, расположенные на центральной усадьбе, можно через КПП посёлка Брыкин Бор. Объекты, расположенные на туристических стоянках №3 и №4, можно посетить через КПП посёлка Брыкин Бор либо по водному маршруту по реке Пра.

В других местах проход на территорию заповедника считается нарушением режима охраны и влечёт административную ответственность.