Порнозвезда Luxury Girl рассказала о пугающей просьбе зрителя

Российская порнозвезда Luxury Girl (Полина Марченко) рассказала о напугавшей её просьбе зрителя. Интервью с актрисой фильмов для взрослых опубликовано на YouTube-канале NEWS.ru.

По словам Полины, она выполнила заказ зрителя, пообещавшего заплатить 800 долларов. За эти деньги она должна была на камеру в чёрном кожаном платье есть стейк и пить красное вино.

Запрос актриса выполнила, о чём потом пожалела. Следующей просьбой экстравагантного поклонника стало укусить на камеру какое-либо животное. Мужчина предложил покусать рыбу или мини-пига. От этого заказа Luxury Girl отказалась.

— Я в тот момент пожалела 250 раз, что сняла видео с этим стейком, — рассказала актриса.