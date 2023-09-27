Среда, 27 сентября, 2023
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Порнозвезда Luxury Girl рассказала о пугающей просьбе зрителя

7info

Российская порнозвезда Luxury Girl (Полина Марченко) рассказала о напугавшей её просьбе зрителя. Интервью с актрисой фильмов для взрослых опубликовано на YouTube-канале NEWS.ru.

По словам Полины, она выполнила заказ зрителя, пообещавшего заплатить 800 долларов. За эти деньги она должна была на камеру в чёрном кожаном платье есть стейк и пить красное вино.

Запрос актриса выполнила, о чём потом пожалела. Следующей просьбой экстравагантного поклонника стало укусить на камеру какое-либо животное. Мужчина предложил покусать рыбу или мини-пига. От этого заказа Luxury Girl отказалась.

— Я в тот момент пожалела 250 раз, что сняла видео с этим стейком, — рассказала актриса.

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