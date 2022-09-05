Порядка 3 тысяч гектаров леса горит в Окском заповеднике

Площадь непрерывного активного горения в Окском заповеднике Рязанской области составляет около 3 тысяч гектаров. Оперативную информацию представили на сайте заповедника 5 сентября.

Крайне быстрому распространению огня сразу на многих направлениях способствуют погодные условия. Из-за безветрия огонь засасывает воздух сверху и на кромке горения возникает штормовое движение воздушных масс по направлению от очага пожара.

Пламя вылетает за пределы опашки очень быстро, на кромке пожара очень высокая температура. Это затрудняет работу пожарных бригад.

Сотрудники пожарной бригады заповедника и сотрудники охрана работают без отдыха и выходных. В таких же тяжёлых условиях вместе с работниками заповедника трудятся ГУП города Москва «Экотехпром» и сотрудники ПДПС, бульдозеры и пожарные машины МЧС.

Общая площадь пожара на данный момент составляет 11 тысяч гектаров.

Накануне сообщалось, что Окскому заповеднику требуется помощь, в частности, в закупке сухих пайков для работников, занятых на тушении пожаров.