В Окском заповеднике контролируют очаги возгораний и проводят опашку

Сотрудники отдела охраны и члены пожарной команды Окского заповедника контролируют очаги возгораний, проводится опашка шириной 25 метров. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

На территории Окского заповедника сохраняется режим ЧС. Посещение заповедника, включая Центральную усадьбу в посёлке Брыкин Бор, под запретом.

Лесные пожары сильно зацепили территорию биосферного полигона, но подробная оценка последствий ещё предстоит. Сейчас основное внимание пожарных и добровольцев направлено на защиту сёл Касимовского района – Чарус и Лубяники. Проводятся опашка территорий и прокладка минерализованных полос.

Жара в Рязанской области сменилась резким похолоданием, а ветер принёс в заповедный посёлок Брыкин Бор и окрестные селения дым и запах гари.

Сейчас помочь заповеднику можно закупкой сухих пайков для работающих на пожарах сотрудников. По вопросам помощи заповеднику обращаться к Марине Константиновне Туруниной по тел. 8 (910) 637-94-78.