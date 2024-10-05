Суббота, 5 октября, 2024

Полуфинал Официальной Рязанской лиги КВН пройдёт 12 октября

Автор: Алексей Самохин

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12 октября всех любителей КВН в Рязани ожидает большое событие — во Дворце молодёжи пройдёт полуфинал Официальной Рязанской лиги. 

Наконец-то после полутора месяцев, прошедших с великолепного фестиваля «Поющий косопуз», в Рязани снова большой КВН!! За выход в финал будут бороться команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Луховиц, Тулы и Рязани.

Получить билеты на игру можно бесплатно на сайте kassy.ru, в группе Лиги ВКонтакте. Ещё 10 билетов разыграем в группе 7info ВКонтакте

Полуфинал Официальной Рязанской лиги КВН пройдёт 12 октября

Групповые заявки можно оформить у администратора лиги Ольги Суслиной, т. 8-910-907-98-91, vk.com/id167276500, degka69@mail.ru.

Также спрашивайте билеты в профкомах и студклубах вузов/сузов.

Начало полуфинала: в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).
#РосмолодёжьГранты #Росмолодёжь
Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

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