Олег Стариков, бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ), в интервью YouTube-каналу «Политэксперт» поделился своим мнением о возможном развитии событий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Лента.ру».

По словам Старикова, ключевое столкновение между российской и украинской армиями может произойти в конце лета или в начале осени. Он назвал это событие «генеральным сражением», которое определит исход российско-украинского противостояния.

Стариков также отметил, что и Россия, и Украина готовятся к этому столкновению, чтобы иметь более сильную позицию за столом переговоров.

Кроме того, он опроверг мнение о том, что время сейчас играет на стороне Украины, полагая, что ситуация прямо противоположна и преимуществом владеет российская сторона.

Тем временем британский военный эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что Украина может потерпеть скорое поражение в конфликте. По его словам, Вооруженные силы Украины не имеют возможности продолжать боевые действия, что означает последний этап специальной военной операции.