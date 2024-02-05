Понедельник, 5 февраля, 2024
На главнуюНовости мира

Политолог предрек государственный переворот на Украине

7info 2
Фото с сайта Pixabay.com
spot_img

Политолог Сергей Разгуляев рассказал, чем грозит Украине и киевскому режиму отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 

Залужный представляет большую угрозу для Зеленского, так как за ним стоит армия и, главное, он позволил украинцам поверить в их победу. В этом, подчеркнул Разгуляев, и таится желание президента избавиться от главкома.

«Все это дойдет до того, что ВС РФ даже не придется штурмовать Киев. При нынешнем развитии событий это сделают сами ВСУ под клич Залужного», — предрек политолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»

По мнению Разгуляева, отставка Залужного может спровоцировать гражданскую войну и государственный переворот на Украине, предводителем которого станет сам военный. 

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Судебные приставы оштрафовали назойливых коллекторов

Новости Рязани
Специалисты УФССП проверили данные и подтвердили, что коллекторы нарушили федеральный закон № 230-ФЗ.

Солисты русского балета выступили с китайским оркестром на фестивале-ярмарке «Сделано в России»

Новости мира
Фестиваль проходил в Китае 27 января-4 февраля в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Артему Жоге вручили медаль Рязанской облдумы

Власть
Об этом написал депутат ДНР Дмитрий Плетень в своем телеграмм-канале. 

В январе в Рязанской области зарегистрировали 543 ребенка

Новости Рязани
При этом, в регионе родилось больше девочек, чем мальчиков. 

Рязанцы пожаловались на плохую работу общественного транспорта в Приокском

Новости Рязани
По словам горожан, в микрорайоне существует острая нехватка маршруток, троллейбусов и автобусов.