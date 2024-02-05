Политолог предрек государственный переворот на Украине

Политолог Сергей Разгуляев рассказал, чем грозит Украине и киевскому режиму отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Залужный представляет большую угрозу для Зеленского, так как за ним стоит армия и, главное, он позволил украинцам поверить в их победу. В этом, подчеркнул Разгуляев, и таится желание президента избавиться от главкома.

«Все это дойдет до того, что ВС РФ даже не придется штурмовать Киев. При нынешнем развитии событий это сделают сами ВСУ под клич Залужного», — предрек политолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По мнению Разгуляева, отставка Залужного может спровоцировать гражданскую войну и государственный переворот на Украине, предводителем которого станет сам военный.