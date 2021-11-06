Полиция возбудила уголовное дело из-за смертельного ДТП в Сасовском районе

В Рязанской области полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) из-за смертельной аварии в Сасовском районе. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Напомним, ДТП случилось 2 июня 2021 года на автодороге М-5 «Урал» возле села Боковой Майдан, примерно в 15:40.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что 49-летний мужчина, управляя автомобилем “Нива”, выехал на встречную полосу на большой скорости и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

В результате аварии 47-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.