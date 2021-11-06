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Суббота, 6 ноября, 2021
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Полиция возбудила уголовное дело из-за смертельного ДТП в Сасовском районе

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В Рязанской области полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) из-за смертельной аварии в Сасовском районе. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Напомним, ДТП случилось 2 июня 2021 года на автодороге М-5 «Урал» возле села Боковой Майдан, примерно в 15:40. 

В ходе расследования правоохранители выяснили, что 49-летний мужчина, управляя автомобилем “Нива”, выехал на встречную полосу на большой скорости и столкнулся с грузовым автомобилем Scania. 

В результате аварии 47-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. 

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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