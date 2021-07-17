Полиция предупредила рязанцев о новой схеме телефонного мошенничества

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Мошенники используют схему с подменой телефонных номеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Человеку звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и предупреждает, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Гражданина просят помочь правоохранителям. Для этого необходимо самому взять кредит в режиме онлайн, а затем перевести деньги на «резервный счёт» для мгновенного погашения кредита.

После этого звонит другой человек и представляется работником полиции. Номер телефона с помощью современных технологий подменяется на указанный на сайте правоохранительных органов.

Полиция призывает рязанцев не выполнять инструкции, которые получили по телефону. Если вам позвонили, перезвоните по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Не сообщайте реквизиты банковских карт и счетов.