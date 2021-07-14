Полицейские задержали 37-летнего мужчину, ударившего ножом рязанца на площади Ленина

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Полицейские задержали 37-летнего мужчину, который ударил ножом рязанца на площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент, после которого 24-летний молодой человек попал в больницу, произошёл в мае 2021 года. Парень вместе с товарищем вступил в словесный конфликт с незнакомцем. Началась драка, мужчина, опасаясь, что не справится с двумя, ударил парня ножом в живот и сбежал.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого задержали через некоторое время при поддержке бойцов СОБРа. Мужчина имеет судимость за аналогичное преступление.

Злоумышленник заключен под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.