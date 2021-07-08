Полицейские напомнили рязанцам о соблюдении масочного режима на вокзалах

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В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Рязанской области действует обязательный масочный режим. Местами массового скопления людей с наибольшим количеством граждан являются объекты железнодорожного транспорта. Ежедневно вокзалы станций Рязань-1 и Рязань-2 посещают более двух тысяч Рязанцев и гостей города. В зданиях вокзалов регулярно проводится дезинфекция с обязательной обработкой всех поручней, дверных ручек и сидений. Это обычная мера, но в рамках борьбы с вирусом она применяется в несколько раз чаще. При входе в вокзал работники РЖД напоминают пассажирам об обязательном ношении медицинских масок, а помимо стандартной процедуры первичного досмотра, пассажиры при входе в вокзальные комплексы проходят контрольную термометрию. В случае обнаружения специальным устройством повышенной температуры у пассажира, незамедлительно оповещаются сотрудники медицинского пункта и на место вызывается бригада скорой медицинской помощи. Медицинские пункты на вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию медицинской помощи, работает пункт вакцинации. Большинство граждан осознанно подходят к установленным правилам, однако нарушители встречаются нередко. Только за прошедшее полугодие сотрудниками рязанской транспортной полиции составлено более полутысячи протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Рязанский ЛО МВД России на транспорте напоминает жителям региона! Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным в общественных местах. За нарушение действующего законодательства предусмотрены значительные меры наказания. Помните, что ваше здоровье и здоровье ваших близких – в ваших руках.