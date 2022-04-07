Полиция Рязани проводит проверку по факту проезда водителя на красный свет

Рязанская полиция проводит проверку по факту проезда водителя ВАЗ-2114 на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
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Видео, на котором запечатлено нарушение ПДД, появилось в соцсетях 7 апреля.
Рязанская полиция проводит проверку по факту проезда водителя ВАЗ-2114 на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Видео, на котором запечатлено нарушение ПДД, появилось в соцсетях 7 апреля.
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